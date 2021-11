Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MARTELLAGO Preoccupazione a Martellago per un focolaio all'asilo, quello della parrocchia del capoluogo, anche perché sono coinvolti i bimbi più piccoli del nido, sotto i tre anni: almeno due i positivi, oltre a tre maestre, e altri sono in quarantena. Il tutto proprio nei giorni in cui il sindaco Saccarola ha comunicato non senza soddisfazione, data la risalita della curva, che Martellago il 23 novembre aveva il numero di contagiati (45)...