Firenze rende omaggio a Zeffirelli

Come per il poeta Mario Luzi e, prima di lui, Giorgio La Pira, il Duomo di Firenze ospiterà i funerali di Franco Zeffirelli (nella foto). Ad officiare le esequie, domani alle 11, sarà l'arcivescovo Giuseppe Betori. Sarà invece il salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, la casa del Comune, ad accogliere oggi il feretro di Zeffirelli in arrivo da Roma, città dove viveva e dove è morto a 96 anni: dalle 11 alle 23 si terrà la camera ardente. Per il giorno del funerale il sindaco Dario Nardella ha poi proclamato il lutto cittadino.Per...