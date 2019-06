Firenze e Milano, ritorna la sfida per il nuovo abbigliamento maschile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOFino a ieri abbiamo cantato a squarciagola maledetta primavera imprecando contro una coda cattiva dell'ìnverno che ci faceva vestire di lana e pelliccia quando avremmo dovuto già prepararci per il mare? Adesso è finita - pare - e un'ondata di caldo pesante minaccia di accompagnare le giornate di Moda Uomo che ci aspettano prima a Firenze con pitti Uomo, dal 10 al 15 giugno e poi a Milano. Firenze spera - e teme - il pieno di presenze con gli allestimenti pronti in Fortezza da Basso, ma in generale in tutta la città con il piacere...