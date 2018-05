Fiorucci, anima multicolore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRAUna marea di folla in quella caldissima mattina del 20 luglio 2015 nella Chiesa di San Carlo, a Milano, per dare l'ultimo saluto a Elio Fiorucci che si era spento, ottantenne, per un malore nella sua casa di Porta Venezia. Chi era Fiorucci? «Un poeta» lo definì nell'omelia Don Mazzi. «Non un artista né filosofo ma un commerciante funky, ovvero istintivo, diverso, imprevedibile» lo considera Luisa Valeriani, sociologa del costume, in un suo saggio. Non uno stilista nell'accezione del nostro tempo - diciamo noi - non un...