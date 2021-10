Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASONell'occhio del ciclone questa volta ci sono finiti alcuni fruttivendoli della città, troppo spesso pronti ad accostare ai loro tradizionali prodotti di vendita, quali frutta e verdura, anche piante d'ogni specie e forma, che di commestibile hanno davvero ben poco. Una «furberia» che in Samuele Seno, fiorista della Confartigianato lagunare con sede a San Lio, di amaro in bocca ne sta lasciando parecchio, esattamente come negli altri...