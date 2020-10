Scarlett Johansson (nella foto) torna all'altare per la terza volta. La star dell'universo Marvel, 36 anni il prossimo 22 novembre, ha sposato Colin Jost, 38 anni, attore e sceneggiatore del Saturday Night Live. I due si sono uniti con una cerimonia privata a Palisades, nello stato di New York, alla quale erano presenti solo familiari e pochi amici nel rispetto delle norme anti-Covid. La notizia delle nozze è trapelata in modo insolito. Attraverso un post su Instagram di Meals on Wheels, la non profit che si occupa di combattere la fame negli Stati Uniti tra le persone più anziane e che distribuisce pasti a domicilio.

«Siamo entusiasti - si legge - di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati nel fine settimana con una cerimonia privata... Il loro desiderio per il matrimonio è di aiutare a fare la differenza per gli anziani più vulnerabili in questo periodo difficile sostenendo mealsonwheelsamerica».

Poi un appello a fare donazioni a sostegno della causa. Il post mostra anche una foto della baia di New York con un traghetto della linea che porta a Staten Island (municipalità di New York dove è nato Jost, ndr) con attaccati i tradizionali barattoli di latta dell'auto degli sposi e in sovrascritta Jost Married, invece di Just Married, giocando sul cognome dell'attore.

I due hanno cominciato a frequentarsi nel 2017 dopo essersi conosciuti sul set del Saturday Night Live. Il fidanzamento ufficiale è avvenuto nel 2019 e all'epoca la Johansson si mostrò in pubblico indossando un anello da undici carati prima al Comic-Con di San Diego in California successivamente a The Ellen DeGeneres Show. Per Jost si tratta del primo matrimonio mentre la Johansson è stata sposata dal 2008 al 2010 con l'attore Ryan Reynolds e dal 2014 al 2017 con il giornalista francese Romain Dauriac, dal quale ha avuto una figlia, Rose, nata nel 2014.Secondo quanto scrive il magazine People, a fare da cupido per la coppia un comune senso dell'umorismo, l'amore per il sarcasmo e l'indignazione per le ingiustizie sociali.

