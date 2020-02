L'INTERVISTA

«Dopo aver saltato in uno stadio davanti a 60mila spettatori, l'emozione del confronto con il pubblico non è certo la prima delle preoccupazioni». Fiona May ha affrontato con questo spirito la sua prima esperienza sul palcoscenico. E non poteva che trovarsi a proprio agio in una pièce intitolata Maratona di New York di Edoardo Erba, in scena questa sera al Teatro Comisso di Zero Branco e domani sera al Teatro Binotto di Montebelluna (info 348.2869930 - www.arteven.it). In questo allestimento, il regista Andrea Bruno Savelli si affida a una coppia speciale composta dall'ex campionessa mondiale di salto in lungo Fiona May, al suo esordio teatrale, e l'attrice Luisa Cattaneo.

Fiona May, come è entrata o è stata invitata nel mondo del teatro?

«È stato grazie ad Andrea Savelli e Luisa Cattaneo. Mi hanno lanciato la proposta e poiché questo è uno spettacolo bello ho accettato la sfida. L'invito è arrivato dopo che avevo già provato a recitare in un cortometraggio, quindi mi son detta: perché no? Mi hanno convinta facilmente».

È una performance molto fisica, richiede uno sforzo particolare anche per una ex atleta?

«È una questione di disciplina, come quando saltavo. Non fa grande differenza se ti devi allenare per una gara o per una serata in scena. E in entrambi i casi serve un allenamento fisico e mentale allo stesso tempo».

Come vive il rapporto con il pubblico? Sente la pressione sulla scena?

«È una pressione molto simile. Se reggi in uno stadio davanti a 60mila persone, hai una certa abitudine alla pressione estrema. Ci sono abituata, anche se certo è un pubblico diverso e in effetti se sbagli in mezzo a una performance non puoi ripetere con un secondo salto».

Tutto facile allora?

«No. Correre al buio è difficile ed è difficile recitare senza inciampare. Insomma serve davvero molto allenamento».

Rispetto alle migliaia di persone in uno stadio, in teatro sente la vicinanza fisica del pubblico?

«Si sente molto! Si sente se il pubblico è eccitabile o sorpreso. E poi quando fai quello che facciamo noi sei molto più sensibile a quello che succede intorno a te».

Che emozioni vive in questo rapporto ravvicinato?

«Penso sia positivo. Questo però si sente alla fine, perché si capisce l'impatto che fanno due donne sole, di corsa, recitando un testo molto particolare».

In scena lei è la protagonista di successo, più forte della sua fragile amica?

«In fondo no. È una situazione molto estrema e ci siamo solo noi due. Siamo due tipo di donne diverse, ma ogni donna ha dei lati deboli con cui si confronta. Siamo umani e quindi non siamo monolitici, siamo fatti di yin e yang. E queste due donne in scena affrontano a faccia aperta sulla vita. È un testo crudo, capace si emozionare».

Vede un futuro nel teatro?

«Se arriveranno proposte ci penserò».

Ha nostalgia per la vita agonistica?

«No».

Giambattista Marchetto

