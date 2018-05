Finto mediatore immobiliare, a processo per truffa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOLAMON È alla sbarra per aver truffato degli anziani spacciandosi per mediatore immobiliare, spillando dei soldi senza in realtà vendere la casa. Ieri, tramite il suo legale ha chiesto la completa libertà per potersi muovere e lavorare come immobiliarista. Ovviamente il giudice, Angela Feletto, non ha concesso la revoca della misura in atto per Graziano Da Lio, 60enne nato a Venezia, residente a Pedavena. L'uomo, dopo l'arresto avvenuto nel febbraio 2017, è attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione ai carabinieri di...