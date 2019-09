Finti traditori e grandi truffe da Cuba a Panama

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PUNTO CRITICOGiornata di specchi, di identità rovesciate, di infiltrazioni nel cuore di organizzazioni terroristiche e finanziarie. E soprattutto di famosi fatti di cronaca e intrecci politici. Giornata in ribasso rispetto alla precedente, ma non da buttare. È tutt'altro che trascurabile l'ultimo film di Steven Soderbergh, passato in Concorso. Non memorabile, ma sicuramente intelligente, spassoso e con una costruzione accattivante, anche se non originalissima (si pensi ad esempio al più complesso La grande scommessa). Una gita in barca...