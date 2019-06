CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Finita la prima guerra mondiale, il 28 Giugno 1919 a Versailles fu firmato il trattato di pace. In occasione del centenario è uscito un saggio di Eckart Conze, con un titolo mutuato da un celebre film di Jean Renoir: La grande illusione. L'illusione era, naturalmente, quella di far guerra alla guerra, e di istituire, a tavolino, i presupposti di una pace perpetua. È singolare come questa generosa utopia ricorra periodicamente tra i filosofi e i religiosi, cioè tra gli eruditi che più di ogni altro dovrebbero sapere che, o per la nostra...