Fine settimana su due ruote S'inaugura Cosmobike

Un weekend da capitale della bici a Verona con Cosmobike Show. L'evento, organizzato da VeronaFiere e che si terrà a Verona questo fine settimana del 16 e 17 febbraio, si rinnova diventando un vero Festival della bici (www.cosmobikeshow.eu). Con in fiera migliori modelli di bici elettriche, mountain bike 8 da provare nello speciale anello esterno), bici da corsa, accessori come abbigliamento (più di 180 i marchi presenti). E infine la presentazione da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in compagnia di Moser, Basso,...