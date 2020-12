CINEMA

È il periodo più malinconico e preoccupato della nostra epoca. D'altronde la chiusura delle sale è una cosa in vigore da tempo. E la pratica del cinema a casa, vuoi sulle tv generaliste e sempre più sulle piattaforme dedicate, ha visto soltanto accelerato un processo che è in atto da tempo. Quindi armatevi di pazienza e scrutare i vari orizzonti che troverete nella ricerca.

IL GHIACCIO E L'ALDILÀ

Due sono i titoli più attesi sulle piattaforme on demand. L'ultimo film da regista di George Clooney e la nuova opera d'animazione firmata Pixar. Clooney non è mai stato un gran regista e sembra aver perso anche quella forza un po' spavalda dei suoi primi lavori dietro la macchina da presa. Arriva9\adesso questo The midnight Sky (su Netflix), dove l'affascinante George, che si è detto nei giorni scorsi triste per non poter passare l'ennesimo Natale in Italia, si cimenta con la fantascienza. Siamo in una isolatissima stazione scientifica nell'Artide, mentre la Terra è stata sconvolta da una catastrofe. La gente è in fuga nei bunker (insomma, ha qualche attinenza con i giorni che stiamo vivendo), mentre lo scienziato Augustine (Clooney), che ha bisogno, per aggravare la situazione, di cure continue, decide di rimanere da solo, per mettersi tra l'altro in contatto con una navicella che sta rientrando da un satellite di Giove, per avvertire l'equipaggio di invertire la rotta e far ritorno sul corpo celeste lontano, dove gli umani stanno tentando di insediarsi. L'aria è malinconica, senile e Clooney con barba incolta, si carica quasi tutto il film sulle spalle: molto è derivativo, a cominciare dall'anno scelto per la storia (il 2049, come il sequel di Blade runner); c'è un po' di tutto, compreso ovviamente l'autocitazione di Gravity e siamo dalle parti di un esistenzialismo cosmico, che sembra un ossimoro per l'uomo Nespresso, dove alla bella impaginazione si contrappone il disagio (attualissimo) per l'ennesima apocalisse sullo schermo.

Soul (Disney+) evoca subito la parola anima e la musica. E infatti entrambi sono il fulcro della storia. Si narra di un jazzista costretto ad accettare un lavoro fisso a scuola, rinunciando a una possibile carriera. Ma per una fatalità, ottiene nello stesso istante l'ingaggio in una band importante. Solo che la spreca nel mondo più esiziale. La Pixar ha sempre puntato in alto con i suoi temi adulti e stavolta lo fa ancora di più, lanciandosi in un'avventura sospesa tra la vita e la morte, tra il desiderio e il rifiuto di nascere (e di morire), che sicuramente potrebbe disorientare il pubblico più piccolo. La confezione è sempre lussuosa e la tecnica ormai ha raggiunto livelli sbalorditivi, ma resta forse il rimpianto della Pixar di un tempo più travolgente e anticonformista, meno convenzionale.

L'ITALIA NON RIDE

C'è Mel Gibson in un'altra storia (Fatman, su Skygo e Now tv), dove un Babbo Natale deve fuggire da un sicario, ingaggiato da chi non aveva accettato di trovare carbone sotto l'albero. Una storia abbastanza demenziale, che affossa più che esaltare la dinamica degli eventi. Infine restando in Italia ecco 10 giorni da Babbo Natale (Prime video) firmato da Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi e un fiacco Diego Abatantuono, dove si tenta, invano, di bissare il precedente 10 giorni senza mamma; e per i nostalgici dei cinepanettoni con la coppia De Sica-Boldi ecco In vacanza su Marte (si trova su diverse piattaforme), dove l'unico pensiero sensato è chiedersi perché non sia ancora sceso il sipario definitivo su questo filone.

