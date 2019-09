Fincantieri, il botto e la nube rossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARGHERAL'esplosione si è sentita anche a oltre un chilometro di distanza. Quel che ha provocato le maggiori preoccupazioni, però, è stata quella immensa nube color ruggine, che si è levata in cielo e ha avvolto via della Libertà e le auto di passaggio. Molto rumore (quello è innegabile) per nulla (o quasi). O meglio, il botto c'è stato, ma fortunatamente senza conseguenze rilevanti: a esplodere il tubo di un compressore industriale che, nella deflagrazione, ha sollevato della polvere (forse di ferro) che ha scatenato l'effetto nube....