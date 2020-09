CORTOMETRAGGIO

«Un set come quello creato dal Covid19 era impensabile da riprodurre addirittura per Hollywood. Le città deserte erano un contesto unico e straniante». Massimiliano Finazzer Flory racconta da cineasta l'esperienza quasi surreale vissuta nelle fasi di lavorazione del cortometraggio Ali dorate, girato a Milano nei giorni pasquali del lockdown e presentato alla Mostra del Cinema. È Venerdì Santo, prima di Pasqua. «La città è deserta, le strade vuote preannuncia l'autore - Un silenzio inaudito. Nessun passo. Nessuna voce, ma erano rimaste le statue. Preoccupate della nostra sorte sono scese dai piedistalli, a discutere. Per salvarci. Chi sapeva di scienza, di Dio, di arte. Abbiamo dato loro volto e voce».

Per Finazzer Flory quello presentato a Venezia è un film «che offre salvezza per tutti all'emergenza del Coronavirus: la bellezza attraverso storia, simboli e immagini irripetibili». Realizzato in collaborazione con Rai Cinema, il corto accosta immagini di una città vuota e parole attribuite alle 19 statue identificate come richiamo di difesa al Covid: da Leonardo da Vinci a Francesco d'Assisi, dal Manzoni a Cavour, da Costantino fino alla Madonnina del Duomo e all'Arcangelo Raffaele. «Le statue perdono l'immobilità al cinema aggiunge il regista ho scelto di coinvolgerle perché sono convinto della necessità della cultura per salvarci dal Covid». Finazzer Flory riprende le parole di Costantino nel film per raccontare il valore della bellezza che si oppone alla disperazione. «Come dice Costantino, ci avete spacciato per notte qualche istante di buio chiosa Questo momento non è la notte, è il buio nel quale è necessario orientarsi. Abbiamo iniziato a girare il venerdì prima di Pasqua e avevamo tutta la città a disposizione, vuota. Abbiamo percorso una sorta di via crucis, perché in quei giorni Milano soffriva». Il film è allora una forma di sublimazione di quel dolore.

