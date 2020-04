Finalmente il Governo ha dato seguito alle pressanti richieste avanzate dalle categorie economiche.

Il Governo, dopo aver fatto slittare a giugno i versamenti fiscali, ha garantito una notevole mole di finanziamenti, ancorché con scadenza troppo corta e per le aziende maggiori con un percorso, anche temporale, non certo facile.

Quindi, un gran passo avanti.

Certamente, tuttavia, se la serrata delle aziende durasse a lungo e comunque il riavvio risultasse lento, i costi fissi, le vendite perse, la svalutazione del magazzino ecc. genereranno gravi buchi di bilancio, tali da azzoppare le imprese. Non è pessimismo, perdere 12 miliardi di euro di Pil al mese nel solo Veneto non è una bazzecola. Lascerà il segno.

In questo scenario, la finanza, utilissima al riavvio delle attività, non è idonea a ripianare le perdite da Day after economico che si genereranno, determinando il collasso patrimoniale, a cui occorrerà porre rimedio.

Il Governo vi ha messo una pezza bilancistico-societaria.

In presenza di perdite che intaccano il patrimonio sociale, l'intervento governativo consente di non dar seguito agli adempimenti previsti dal Codice Civile (artt. 2446 e 2447) relativi alla copertura delle perdite.

Ma anche con detto paracadute e con l'apporto della finanza, il buco patrimoniale non si ripiana.

Allora come se ne esce e cosa serve?

Come evidenziato in queste colonne il 25 e 28 marzo, le perdite non si coprono con mezzi che vanno restituiti come i finanziamenti, ma gestite con fonti durature.

Solo il Governo, che ha promesso nessuno resterà indietro, dovrà intervenire con mezzi permanenti, ad esempio, con un contributo straordinario, in conto esercizio, esente da imposte, da mantenere nel Patrimonio aziendale.

Il contributo, da riservare prioritariamente alle Pmi, potrà non coprire tutte le perdite, ma eviterà la morte delle aziende.

Per poterlo riconoscere il Governo non deve chiedere nulla alla Ue.

Infatti, la Commissione Europea alla luce dell'art. 107 Tfue, paragrafo 3b) - già con comunicazione del 19 marzo 2020 ha individuato cinque tipologie di misure, la prima delle quali prevede letteralmente aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

Per cui il contributo in esame va senz'altro ricondotto alle citate sovvenzioni dirette.

Come coesistono finanziamento e contributo?

Arrivato il finanziamento in azienda, allorché il Governo avrà stabilito il modo con cui quantificare il contributo non certo uguale per tutti, salvo che si tratti di un acconto, ma commisurato al numero dei dipendenti, ovviamente ufficiali, al fatturato ovvero alle perdite effettive stabilite ex-post in base a dati asseverati ecc. - questo potrà essere assegnato in aggiunta al finanziamento o, per speditezza, mediante la compensazione, per pari importo, del capitale del finanziamento; quest'ultimo sarà rimborsato solamente per la quota che residua post conversione.

Quali altre modifiche alla Legge?

Occorre un ritocco al Codice Civile per integrare le norme sulla valutazione dei crediti e delle rimanenze. La disciplina di queste ultime potrà consentire alle banche di accettare il magazzino dell'impresa ovviamente asseverato e relativo a beni non deperibili a garanzia, anche parziale del finanziamento bancario, tecnica oggi non utilizzata.

Torniamo al tema imposte.

Le aziende, piccole o grandi che siano, hanno un comune rilevante problema: l'Iva in Dogana, milioni di euro al mese da pagare.

L'Iva in dogana funziona così: l'azienda la paga all'atto dell'importazione e la recupera/scomputa quando vende la merce.

Purtroppo, vista la serrata e l'assenza di ricavi non è possibile recuperare l'imposta da pagare alla dogana.

C'è una possibile soluzione?

L'impasse può essere superata con due soluzioni facilmente realizzabili, pressoché a costo zero per l'Erario: (i) consentire, su richiesta, per un tempo limitato l'assolvimento dell'Iva liquidata dalla dogana attraverso l'utilizzo del regime del reverse charge, pratica già usata in Italia, per le importazioni di oro e di rottami; (ii) mediante il differimento del pagamento del tributo, senza offrire garanzie alla dogana, in presenza di gravi difficoltà di carattere economico o sociale, in base all'art. 112 Cdu, sino al riavvio delle attività.

Ed è proprio la Commissione Ue Custom Union, con sua nota dell'8 aprile 2020, paragrafo 3, ad incoraggiare gli Stati membri a riconoscere le difficoltà degli operatori nel rispettare le scadenze d'imposta e, di conseguenza, favorire l'applicazione del menzionato art. 112.

Se la disposizione non viene applicata in presenza di un black out economico e finanziario come quello attuale, quando mai troverà applicazione?

*Commercialista

Treviso

