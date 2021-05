Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(ld) Cambia il campo e muta anche il trend della finale: Schio vince con il brivido una bellissima gara3 (90-89) annullando il primo match-point di Venezia per lo scudetto. Merito di una prova all'opposto rispetto ai due ko del Taliercio (dove aveva segnato soltanto 111 punti in 80 minuti), sulle ali di Gruda (25 punti) e Mestdagh (19). Il Famila domina per 30', ma la reazione finale dell'Umana Reyer riporta la squadra di Giampiero Ticchi dal...