Filming Italy alla carriera per Isabelle Huppert

A Isabelle Huppert (nella foto) il premio alla carriera Filming Italy che da quest'anno diventa Filming Italy Best Movie, in partnership con la omonima rivista italiana di cinema. La consegna del riconoscimento all'iconica attrice francese avverrà a Venezia il 1 settembre, capitale del cinema mondiale per dieci giorni. Il premio già da cinque anni è parte della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Oltre al premio alla carriera alla Huppert, il riconoscimento verrà assegnato ai titoli e alle serie tv italiane ed...