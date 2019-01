CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FILMUn osservatorio privilegiato su cinematografie e autori dell'Europa centro orientale: è il Trieste Film Festival, giunto alla trentesima edizione. La rassegna, presentata ieri, prenderà il via il 18 gennaio (fino al 22) e sarà ospitata, tra gli altri, al Teatro stabile Rossetti, al cinema Ambasciatori e al teatro Miela. Un trentesimo anniversario, ha spiegato la presidente dell'Alpe Adria Cinema, associazione organizzatrice, Monica Goti, che si celebra proprio in occasione di quello della caduta del muro di Berlino. Per questo motivo i...