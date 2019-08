Film su Vedova ad un secolo dalla sua nascita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANNIVERSARIOIl centenario dalla nascita di Emilio Vedova, che si celebra proprio oggi, si annuncia ricco di iniziative, e non solo nella sua città natale, dove ha sede la Fondazione dedicata a lui e alla moglie, presieduta da Alfredo Bianchini. Lo stimato avvocato veneziano fu indicato dallo stesso artista in vita come presidente di una futura Fondazione che ne garantisse la memoria, la conservazione e valorizzazione di opere e archivio. E proprio dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova è partita l'idea di dar vita all'atteso film...