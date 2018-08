Film in sala e pure sul web Il produttore «Fatto decisivo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La polemica sull'uscita in contemporanea sala - streaming web, day and date release, nel caso specifico ma non isolato di Sulla mia pelle di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi ad interpretare le sofferenze dell'ultima tragica settimana di vita di Stefano Cucchi, film che apre la competitiva sezione Orizzonti della Mostra del cinema di Venezia (e poi il 12 settembre su Netflix e distribuzione Lucky Red) e l'apertura del direttore del festival Alberto Barbera al cinema ovunque si trovi, diventa un fronte aperto e non destinato a chiudersi a...