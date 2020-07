CINEMA IN BARCA

VENEZIA È stato un successo travolgente l'iniziativa Barch-in, che da martedì a sabato prossimi propone il cinema all'aperto nel bacino dell'Arsenale esclusivamente per chi va in barca. A remi, a motore o a vela purché di dimensioni compatibili. I posti disponibili (pochi, a causa delle disposizioni sul distanziamento) sono andati letteralmente bruciati in pochissimo tempo dopo l'apertura delle iscrizioni on line la mezzanotte di ieri. A mezzanotte e un quarto il primo evento era tutto esaurito, ma c'è chi dice che a quell'ora era esauriti tutti e nel gruppo Diportisti laguna veneta sono in molti a chiedere che l'iniziativa venga riproposta perché troppo allettante. Altri fanno polemica: «Troppo pochi».

In effetti, il luogo, la darsena Grande dell'Arsenale, è incomparabile e offre uno specchio d'acqua calmo dove è possibile fare una sorta di drive-in in barca, come quello che è stato proposto collaborazione con Campari. Per cinque serate, il collettivo cinema Barch-In, Fems du Cinéma, associazione coordinatrice dell'evento, e Vela, in collaborazione con tanti partner, tra cui l'associazione Cineclub Venezia assieme a Campari, con il supporto del Comune di Venezia, della società Vela e della Marina Militare, propone uno spettacolo unico, con la possibilità di ordinare aperitivi e cena e farseli recapitare a bordo da un servizio di consegne. Insomma, una cosa che è piaciuta soprattutto dopo le tante privazioni della prima parte dell'anno in cui non era possibile fare quasi nulla.

«In effetti la partecipazione ha riscosso un successo al di là delle aspettative - commenta il direttore di Vela, Fabrizio D'Oria - ma il numero di barche è per forza limitato. Assieme agli organizzatori abbiamo notato che hanno prenotato soprattutto barche di piccole dimensioni e stiamo quindi valutando se sia possibile farcene stare di più. Nello stesso tempo abbiamo contattato tutti coloro che hanno prenotato pregandoli di confermare o lasciare il posto ad altri». Non tutto è perduto, quindi, per il popolo delle barche che bramava una serata diversa al cinema all'interno dell'Arsenale. Con molta probabilità, potrebbero presto esserci delle novità come l'allargamento delle iscrizioni a qualche altra barca. Lo spazio a disposizione, però, resta limitato anche dalle dimensioni dello schermo, che troppo lontano non si vedrebbe.

Michele Fullin

