Fieracavalli a Verona Un settore al galoppo

L'EVENTOOltre 2400 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 750 espositori, e oltre 160 mila visitatori attesi. Si presenta con questi numeri la 121. Fieracavalli, in corso da ieri a Verona e fino a domenica, posta come tema Il Benessere del Cavallo, lanciando la Fieracavalli Academy, progetto che vuole promuovere un nuovo approccio etico al mondo del cavallo e una cultura sempre più rispettosa del benessere dell'animale e dell'ambiente. Fieracavalli Academy è infatti articolata in cinque aree: sport, benessere animale, equitazione...