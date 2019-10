Fiera dell'arte con due mostre dedicate a Zinelli e Basaldella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESPOSIZIONIFondazione Cariverona apre nuovamente al pubblico la sua sede nello storico Palazzo Pellegrini in via Achille Forti a Verona con due mostre, a cura di Luca Massimo Barbero. Si tratta di Carlo Zinelli. Visione Continua, seconda tappa della mostra-dossier dedicata al maggiore esponente dell'Art Brut in Italia, in un rinnovato allestimento che fa seguito alla fortunata esposizione realizzata a Palazzo Te di Mantova prima dell'estate e Omaggio a Mirko Basaldella che propone una selezione di dodici sculture degli anni Cinquanta e...