Festivalshow Otto tappe Si comincia con Padova

Partenza: domenica 8 luglio da Prato della Valle, Padova. Arrivo: sabato 1 settembre a Piazza Unità d'Italia, Trieste. Un viaggio con una colonna sonora d'eccezione: ecco la diciannovesima edizione del Festival Show. In cartellone, otto appuntamenti gratuiti con il divertimento. Cinque, finora, le tappe confermate: fissate anche le serate di giovedì 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia) e quella di giovedì 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), così come bloccato è pure lo show atteso martedì 21 agosto alla Beach...