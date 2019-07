FESTIVAL Silvestri, Fossati, Turci; Bersani, Capossela, Consoli; Guccini, Cristicchi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FESTIVALSilvestri, Fossati, Turci; Bersani, Capossela, Consoli; Guccini, Cristicchi, Mannoia, Gazzè, Bennato. Si potrebbe leggere così l'albo d'oro di Voci per la libertà - Una canzone per Amnesty. Come la formazione titolare della squadra di calcio del cuore. Perché a questa assomiglia scorrendo uno a uno i nomi dei cantautori e artisti italiani succedutisi dalla prima edizione nel 2003 (Daniele Silvestri con il brano Il mio nemico).Il vincitore del Premio Amnesty sezione big di quest'anno è Roy Paci, che con il rapper Willie Peyote ha...