FESTIVALSarà un'articolata serie di appuntamenti di prosa, danza e musica, con cinquantanove serate di spettacolo, trentasette al Teatro Romano e ventidue in Corte Mercato Vecchio, a festeggiare quest'anno la 70esima edizione dell'Estate Teatrale Veronese. Un ricco cartellone di eventi che, dal 31 maggio al 15 settembre, proporrà al pubblico una rassegna teatrale shakespeariana unica nel suo genere in Italia e, in Europa, seconda solo a quella proposta a Stratford-upon-Avon, città natale del grande scrittore inglese.Tra le particolarità...