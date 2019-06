CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FESTIVALPer quattro serate dal 23 al 26 luglio, la piazza della storica Basilica dei Patriarchi ad Aquileia si trasformerà in una sala per proiezioni sotto le stelle in occasione della 10. edizione dell'Aquileia Film Festival, la rassegna di cinema, arte e archeologia che anima l'estate della città riconosciuta come patrimonio dell'Unesco che quest'anno celebra i 2.200 anni dalla fondazione. Le serate si aprono il 23 luglio, quando l'evento inaugurale proporrà un tuffo nella Venezia del 1500 con la proiezione di Tintoretto - un ribelle a...