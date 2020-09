IL MESSAGGIO

Sono otto. Sono qui, a Venezia. Dove il cinema dei festival cerca di rinascere. Sono qui come una catena di solidarietà, perché di questo oggi c'è bisogno anche tra kermesse rivali: provare tutti insieme a trovare la forza e la capacità di combattere contro questo male oscuro, invisibile, imprevedibile. Alberto Barbera, padrone di casa, e poi: Thierry Frémaux, Carlo Chatrian, Lili Hinstin, Vanja Kaludjeric, Karel Och, José Luis Rebordinos, Tricia Tuttle, come dire Cannes, Berlino, Locarno, Rotterdam, Karlovy Vary, San Sebastian, Londra, il meglio degli schermi festivalieri europei, una voce unica, sul palco della Sale Grande, nella serata inaugurale della Mostra più difficile da organizzare e vivere di sempre. Poche ore prima nella conferenza stampa, che quest'anno sono tracciate anch'esse come le proiezioni con i posti numerati, qualcuno va d'ironia, come il francese Fremaux, che ha sofferto lo scorso maggio la cancellazione del suo festival, arrivando anche a rischiare l'imbarazzo per continui spostamenti e etichette personalizzate ai film: «Non sono un profeta, neanche a casa mia. Non prevedo cosa succederà nei prossimi mesi al cinema o alla prossima edizione di Cannes. Secondo alcuni ci vorranno tre anni per tornare a una sicura tranquillità. Chissà come saremo e quale visione del mondo avremo, dopo un così lungo periodo».

IL PROGRAMMA

Hanno stilato un documento stilato, letto in Sala Grande. Un grido di allarme e di speranza, dopo che molto festival sono stati cancellati, a cominciare proprio da Cannes, o trasformati in sale virtuali sul web: «Siamo otto Direttori di festival europei, in simbolica rappresentanza della comunità dei festival di tutto il mondo, riuniti in segno di solidarietà per l'industria del cinema che è stata duramente colpita dalla pandemia, e dei nostri colleghi che sono stati costretti a cancellare o a rinviare i loro festival. È quest'anno eccezionale, questa crisi, questo rimettere in discussione tante cose - prosegue il documento - che spiega la nostra presenza qui, oggi».

Da Louis Lumiére a oggi sono 125 anni che il cinema ha attraverso il Novecento e il secolo nuovo e il documento narra quei primi anni, in cui anche Venezia scoprì questa emergente forma d'arte e la nascita della Biennale. Ma i direttori ricordano ancora: mai era successo che il cinema, le sale si fermassero, nemmeno durante le Guerre. Dicono ancora loro: «Abbiamo patito l'assenza del cinema, la mancanza di nuovi film. È stato triste. Ma il cinema è rimasto vivo nei nostri cuori. E ora si riparte, si riaprono i festival, le sale. C'è incertezza, inquietudine, ma anche speranza e convinzione. Il nostro pensiero va anche a quei colleghi che ora non possono essere qui. È facile e non finirà mai: per noi, prima, la vita era il cinema; dopo, la vita sarà ancora il cinema. Aiutateci a mantenere questo impegno».

Adriano De Grandis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA