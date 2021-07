Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RASSEGNA«Se l'anno scorso avessi saputo come sarebbe andata a finire, mi sarei comportato nello stesso modo, anche se il prezzo che ho pagato è stato alto». A parlare, in una piazza Vescovado gremita per il Festival Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle, è stato Francesco Zambon, l'ex ricercatore dell'Oms, assoluto protagonista della seconda giornata della rassegna culturale ospitata dalla località veneziana. Zambon ha raccontato...