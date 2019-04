CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FESTIVAL GOLOSOSi chiama Conegliano Valdobbiadene Festival, e sarà una passeggiata (golosa, ma non solo) lunga tre settimane, dal 7 al 29 maggio, dentro il dolce paesaggio collinare, fra degustazioni, cucina d'autore, mostre, itinerari e concerti, per celebrare una ricorrenza (i 50 anni del riconoscimento a Denominazione e, quindi, del Consorzio Conegliano Valdobbiadene) e raccontare un vino, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. Raccoglie l'eredità di Vino In Villa, il Festival, e regala una serie di appuntamenti aperti a...