FESTIVAL

Appuntamenti letterari nel parco di Villa Concina a Dolo lungo la Riviera del Brenta con alcuni dei protagonisti della cultura contemporanea a Nordest. Nel programma del Festival Letterario, «abbiamo scelto ospiti che sapessero parlare in questo tempo difficile: voci forti e capaci di offrire spunti di riflessioni», sottolinea l'assessore alla Cultura di Dolo Matteo Bellomo nel presentare la rassegna ad ingresso gratuito con posti limitati (www.comune.dolo.ve.it).

Dopo l'apertura della rassegna affidata a Massimo Carlotto e al suo volume La Signora del Martedì, gli incontri sono proseguiti con uno dei protagonisti della battaglia anti-Covid in Veneto: il professor Andrea Crisanti che ha dialogato con il pubblico sul tema Coronavirus I giorni che hanno sconvolto il Veneto.

PROSSIMI INCONTRI

Domani, lunedì 20 luglio alle 21, Andrea Pennacchi presenta il successo editoriale Pojana e i suoi fratelli, nato da un adattamento in chiave veneta de Le allegri comari di Windsor. Franco Ford detto Pojana, arrivato alla ribalta con il video Ciao terroni e protagonista in Tv a Propaganda Live (La7), è un avido padroncino del Nordest ossessionato da i schei e da un razzismo esplicito. I suoi fratelli (un ex bouncer, un rinomato derattizzatore, il sosia di Walter E. Kurtz di Apocalypse Now e molti altri) vedono la luce dal 2014, forgiati dall'immaginazione del rapsodo Pennacchi.

Dopo il grande successo di Mussolini ha fatto anche cose buone, Francesco Filippi presenta a Dolo, il 22 luglio alle 18.30, il nuovo libro Ma perché siamo ancora fascisti?, nel quale dirige l'analisi verso i motivi che hanno portato tanti italiani a cadere vittime, ancora oggi, di una propaganda iniziata due generazioni fa. Filippi racconta com'è finita la guerra, cosa è stato fatto e cosa non al termine del conflitto, i provvedimenti presi (o non presi) nei confronti dei responsabili, cosa hanno scritto intellettuali e storici, cosa è stato insegnato alle nuove generazioni e cosa invece è stato omesso.

A PROPOSITO DI MODA

Il ciclo di incontri letterari si chiude con Alda Vanzan che il 27 luglio alle 18.30 presenta La Boccardi, il libro che la giornalista del Gazzettino ha dedicato a Luciana Boccardi, scrittrice e giornalista veneziana, critica della moda e attenta osservatrice del costume. Una storia che corre dalla Biennale al premio per un racconto consegnatole da Georges Simenon, dal giornalismo alle sfilate a San Marco e al Lido, sempre con un amore spassionato per la sua Venezia.

Giambattista Marchetto

