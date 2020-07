FESTE D'ESTATE

Cena in Vigna inaugura il mese di agosto presso la Cantina Maeli, a Baone (Pd), all'interno del Parco dei Colli Euganei, il regno del Moscato Giallo: un evento culinario con vista. L'appuntamento è per il 1. agosto, sabato prossimo alle ore 20: ci sarà un suggestivo aperitivo al tramonto, poi una cena al chiaro di luna circondati dai filari di vigne dell'azienda, con un menù di 4 portate a cura della Trattoria Enoteca San Daniele da Serafino, ovviamente esaltato dai vini Maeli, e alla fine un emozionante momento di relax sotto un cielo stellato. Un'esperienza perfetta per una serata speciale di coppia o tra amici e anche un'occasione unica per conoscerne di nuovi, ovviamente in piena sicurezza. Posti Limitati. Prenotazione obbligatoria. Info: soluzionieventi.it.

IL CALANDRINO

Si rimette in moto a pieno regime anche la macchina de Il Calandrino, a Rubano (Pd), dove mercoledì 29 e giovedì 30 luglio è in programma un doppio appuntamento per una festa di mezza estate in compagnia. Per l'occasione Massimiliano Alajmo ha pensato ad un menu di piatti freschi che esaltino gli ingredienti di stagione, partendo dalla Zuppetta fredda di mango con crudo di pesce e crema di avocado, passando per gli Spaghetti freddi ai capperi con polpettone di crudo di vitello e salsa tonnata e chiudere infine in dolcezza (ma non troppo, come da tendenza attuale) con la Genovese all'olio di prugne con sorbetto di pesca e meringa di marasche. Costo, 90 euro a persona. Info e prenotazioni: 049/630303.

