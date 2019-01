CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FESTA IN PIAZZADomenica prossima, 20 gennaio, Breganze, in provincia di Vicenza, celebra il Torcolato, il Sauternes vicentino, passito che profuma di miele e cannella, di grande longevità, prodotto già agli inizi del novecento, ma diventato un vino moderno grazie soprattutto al genio e alla passione di Fausto Maculan che 40 anni fa lo depurò di eccessi e pesantezze liquorose, trasformandolo in vino da meditazione. È dunque giunto il momento di torchiare i grappoli di vespaiola vendemmiati a settembre, perfettamente maturi, selezionati e...