Festa e solidarietà, a San Giacomo tanti appuntamenti

TRADIZIONEVENEZIA Al via giovedì 12 alle 21 con l'esibizione della Spazio Zero Band, la tradizionale Festa di San Giacomo dell'Orio, organizzata nell'omonimo campo dalla società San Giacomo Benefica.LA STORIANata 52 anni fa con l'obiettivo di assistere i bambini poliomelitici, la Benefica, composta da volontari e presieduta oggi da Giuliano Zanon, nel tempo ha allargato il proprio raggio d'azione, offrendo aiuto alle famiglie in difficoltà, alle associazioni che sostengono i disabili e agli ospedali. Tornando alla musica, Spazio Zero Band...