Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANNUNCIOLa Festa di Roma riparte col botto: saranno Quentin Tarantino e Tim Burton a ricevere il premio alla carriera della 16esima edizione, in programma dal 14 al 24 ottobre in presenza. I due maestri del cinema non si limiteranno a ritirare il prestigioso riconoscimento: all'Auditorium ciascuno di loro sarà protagonista di Incontro Ravvicinato con il pubblico. È questa una delle prime anticipazioni della Festa annunciate dal direttore...