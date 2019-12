Festa di catechismo per 200 bimbi a San Nicolò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO(L.M.) L'incontro di circa 200 bambini di tutto il Lido con San Nicola in persona che ha portato per tutti caramelle, dolci e piccoli doni. E' ormai un appuntamento tradizionale nell'isola che ha coinvolto le varie classi di catechismo di tutte le parrocchie dell'isola. Ad accompagnare i bambini anche intere famiglie e nonni. Tra canti, elaborati e un momento di preghiera assieme i presenti hanno potuto conoscere più da vicino qualche episodio, particolarmente significativo, della vita del santo. Poi in chiostro è seguito il momento...