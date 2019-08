Festa del sacrificio, agnello sgozzato sotto il ponte sulla Piave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVALLINO-TREPORTIUn agnello macellato in modo fin troppo artigianale sotto il ponte sulla Piave vecchia, giusto al confine tra Cavallino-Treporti e Jesolo. È quanto sarebbe avvenuto ieri mattina, durante la celebrazione della festa islamica del Sacrificio. Si tratta di un momento di preghiera comunitaria, ma che prevede anche la macellazione di un agnello in ricordo del gesto biblico di Abramo dopo il mancato sacrificio del figlio Isacco. E se a Jesolo centinaia di cittadini musulmani, si sono ritrovati per pregare nell'area verde a ridosso...