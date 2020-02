IN MOSTRA

Vetrina per i prodotti del territorio, ma anche occasione per riscoprire i sapori di un tempo e il mangiar sano: l'edizione 2020 del salone Terra Nostra è dedicata al pane e alla farina italiana, e sarà di sicuro un'attrattiva di grande interesse per tutti coloro che visiteranno l'Antica Fiera di Godega di Sant'Urbano (Tv), dal 29 febbraio al 2 marzo. Salone che si conferma per il quinto anno un evento di punta dell'Antica Fiera, capace di mettere in mostra e far conoscere al pubblico le eccellenze agroalimentari a chilometro zero del territorio veneto e friulano, in particolare dell'area trevigiana. Curato dal giornalista enogastronomico Giampiero Rorato, questo salone sarà anche l'occasione per gli allievi della scuola professionale Lepido Rocco di Lancenigo di testarsi sul campo, sfornando nella tre giorni prodotti panificati, dolci e salati, rigorosamente preparati con farina italiana e i prodotti agroalimentari in mostra alla fiera, dall'olio extravergine d'oliva delle colline delle Prealpi Trevigiane alla birra, ai formaggi.

ATTENZIONE AL GRANO

«Oltre la metà delle farine usate nei nostri panifici provengono da grano estero dice Rorato -. Un altro 40% da grano seminato in Italia, ma con seme estero. Solo un 10% circa è grano interamente italiano. E al salone Terra Nostra 2020 abbiamo scelto di mostrare che l'Italia ha un suo grano, che è il khorasan, prodotto in Puglia da oltre duemila anni». E a base di farina di grano khorasan saranno pane, pizza e dolci sfornati da alunni e insegnanti del corso per panificatore-pasticceria. In mostra i prodotti agroalimentari del territorio con gli agricoltori affiliati a Confagricoltura e a Cia. All'Antica Fiera di Godega prodotti lattiero-caseari, insaccati, miele, olio, vini (ci sarà anche l'antichissimo vino rosso Recantina ancora prodotto proprio a Godega), frutta, verdura e molto altro.

«I visitatori potranno dialogare direttamente con le persone che producono queste specialità enogastronomiche, capire come vengono prodotte e perché sono dei prodotti sani, riscoprendo così la filiera di un tempo sottolinea Paolo Attemandi, assessore all'agricoltura del Comune -. Oggi più che mai c'è attenzione ad un mangiar sano e il salone Terra Nostra offre ai visitatori questa opportunità».

DEGUSTAZIONI

A Terra Nostra non mancheranno degustazioni di olio d'oliva extravergine, formaggi e birre, rigorosamente del territorio. Sempre in tema gusto sarà attivo il ristorante in fiera con specialità come i bigoi in salsa e lo spiedo. E per chi vorrà scoprire un piatto della tradizione contadina di un tempo l'appuntamento è per sabato 29 dalle 19.30 nel ristorante della fiera: ossada (ossi e carne di maiale bolliti), radici, fasoi e zozoi (radicchio, fagioli e lardo) con polenta, verdura cotta e purè. L'Antica Fiera di Godega, con i suoi 150 stand espositivi macchine agricole, viticoltura, artigianato, giardinaggio, arredo casa, energie alternative e agroalimentare, è una fiera per tutta la famiglia, a ingresso gratuito, e tra le sue principali attrazioni ci saranno le attività con gli asini di Asinomondo, gli spettacoli equestri e la mostra degli antichi mestieri.

