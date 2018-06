Festa alle Zitelle per i 10 anni del centro Ire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICHE SOCIALIVENEZIA Grande festa con gli ospiti per festeggiare i 10 anni dall'apertura del centro servizi Ire alla Giudecca, in zona Zitelle. Musica e buffet hanno celebrato il decennale di questa struttura, che Ire ha pensato circolare per facilitare i pazienti affetti da Alzheimer, affinché non si perdano ma riescano sempre a ritornare al punto dal quale erano partiti. Questo centro servizi, infatti, conta di 90 posti letto per anziani non autosufficienti, ma soprattutto di 20 posti riservati agli affetti da Alzheimer, più un punto...