LIDO

Le festività natalizie corrispondono, storicamente, ad un periodo particolarmente caldo anche per le partenze in linea 17 di ferry boat tra il Lido e il Tronchetto. È stato così, nonostante il Covid, anche quest'anno. Boom di partenze dall'isola verso la montagna per lo sci, o la terraferma. Linea sotto pressione per l'afflusso di traffico soprattutto in uscita dall'isola.

TUTTO ESAURITO

In entrata al Lido, venerdì mattina, tanti mezzi pesanti dei corrieri per la consegna di merce ordinata via internet. Prenotazioni tutte esaurite la vigilia e il giorno di Natale per le corse della nave traghetto. Visto l'alta richiesta Actv, riscontrabile già da diversi giorni prima delle festività, ha deciso di aumentare fino a 40 il numero di posti prenotabili in ogni viaggio. E tutto è andato esaurito. Così, i ritardatari non hanno avuto alternative a mettersi in coda per accaparrarsi, a prezzo anche di lunghe attese, la quota di posti non inserita nelle prenotazioni, proprio per gli spostamenti dell'ultimo minuto. In linea l'azienda di trasporto ha impiegato le due navi più capienti della flotta: il Lido di Venezia e il Metamauco. La prima motozattera è l'unica anche con i servizi igienici di bordo regolarmente in funzione perchè rispettano le normative della Capitaneria di porto.

NUOVI SERVIZI IGIENICI

Per le altre navi traghetto, invece, si sta studiando una soluzione, con un nuovo contratto per la messa in funzione dei bagni pubblici. Il nuovo contratto dovrebbe prevedere anche la presenza di personale preposto della cooperativa che, in modo sistematico e continuo, assicuri la pulizia dei bagni per un corretto funzionamento. Il Lido di Venezia e il Metamauco rimarranno in servizio anche nei prossimi giorni per il proseguimento di tutte le festività natalizie. Intanto, dopo l'annuncio della giunta, e dell'assessore al Bilancio e alle Partecipate Michele Zuin che è stato approvato l'acquisto di un nuovo ferry l'azienda di trasporto farà la sua parte.

LA NUOVA NAVE

«Il progetto è pronto e noi ci siamo - conferma il responsabile della navigazione, Gianluca Cuzzolin - a gennaio, subito dopo le vacanze, verrà pubblicato il bando europeo per raccogliere le candidature di chi vorrà costruire il nuovo ferry. Trattandosi di un bando europeo ci saranno sei mesi di tempo. Sarà una motozattera a propulsione elettrica e quindi ad inquinamento ambientale quasi zero. Un ferry dal costo di circa quindici milioni di euro, più grande, come portata, del Metamauco, e poco meno spazioso del Lido di Venezia. Il nostro obiettivo, se tutto andrà bene, è quello di avere il nuovo ferry in servizio per la primavera del 2024. Naturalmente verrà realizzato rispettando tutte le nuove disposizioni della Capitaneria di porto, comprese quelle per i servizi igienici di bordo».

Lorenzo Mayer

