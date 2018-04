«Fermatevi, state distruggendo questa città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' giunto il momento, se non è già tardi, che i veneziani si facciano sentire, perché è ora di denunciare lo scempio a cui la città è stata condannata, ed è ora di rivendicare il diritto di pretendere la revisione delle politiche economiche e sociali che stanno strangolando la città. Non è accettabile che, non molto tempo fa, il patrimonio immobiliare ospitasse più di 100.000 persone e ora ne ospiti a mala pena la metà e non soltanto per il calo demografico, ma per l'esodo forzato verso la terraferma di famiglie e giovani che qui...