Ferisce quattro poliziotti «Serve la pistola elettrica»

SICUREZZAVENEZIA Quattro poliziotti feriti in due giorni. E a mandarli in ospedale, in episodi diversi, è stato sempre lo stesso individuo. E in tempi così delicati per le forze dell'ordine, dopo la tragedia di Trieste, i sindacati tornano all'attacco, chiedendo nuovi strumenti come il taser per poter lavorare in sicurezza. Il protagonista, in questo caso, è un personaggio noto. Trentacinque anni, romeno, senza fissa dimora, che soffre di una patologia psichiatrica. Polizia e carabinieri, nel tempo, l'hanno segnalato molte volte. Almeno una...