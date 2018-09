Fenicotteri, leoni e il Po: tutto Ligabue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOSTRASe vita e arte sono spesso inscindibili, questo è tanto più vero per Antonio Ligabue. Abbandonato da due madri, una naturale e una adottiva, disadattato, emarginato, costretto a lavori pesantissimi per guadagnare quattro soldi, internato nei manicomi, mai entrato a far parte della società, trovò il riscatto della sua storia personale solo nella sconfinata passione per la pittura. E nel tempo il suo essere personalità complessa e controversa ha quasi prevalso sul Ligabue artista. Tanto più, almeno per chi è più avanti negli...