Fenice, un successo a sostegno di Venezia

L'EVENTO

Corsi e ricorsi storici. Nel 1879 Giuseppe Verdi volle un concerto di beneficenza alla Scala per aiutare le vittime di un'alluvione che colpì parte del Nord Italia e scelse la sua Messa da Requiem. Ed è stato proprio un brano (il Sanctus) tratto da quella composizione ad aprire ieri il Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia, teatro pesantemente danneggiato dall'acqua alta del 12 novembre, così il resto della città. Anche in questo caso la musica è arrivata in soccorso, con vari teatri italiani che hanno devoluto l'intero incasso, o parte di esso, a favore della Fenice.

«Siamo arrivati per adesso oltre i 200mila euro - commenta il sovrintendente, Fortunato Ortombina - con gli incassi della Scala, di Verona, di Firenze. E domani (oggi per chi legge) a Roma fanno il Lago dei cigni, devolvendo l'incasso a noi. E con questo siamo nell'ordine dei 300mila. Abbiamo poi avuto 700mila euro dal Comune per le emergenze immediate ed è positivo vedere che siamo sempre nel cuore della gente».

Da ieri è partito poi il numero solidale 45505 con il quale, mandando un sms, sarà possibile devolvere 2 euro al teatro da cellulari Tim e Coop voce. La sottoscrizione durerà fino a domenica. Come accade ormai dalla riapertura del teatro, il Concerto è stato trasmesso in diretta da Raiuno e in differita alle 18.30 su Rai5 e in versione integrale alle 20.30 su Rai Radio3 e giovedì 20 febbraio alle 21.15 su Rai5. Inoltre, grazie alla collaborazione con Arte e Wdr, è stato trasmesso in diretta in molti Paesi europei in Francia, Germania e nei Paesi di lingua francese e tedesca e fino in Corea. Quest'anno la differita ha guadagnato anche Giappone, Emirati Arabi Uniti e Cina.

UN OMAGGIO A MATTARELLA

Tra le autorità presenti nel Palco reale, ospiti del sindaco Luigi Brugnaro, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il sottosegratario ai Beni culturali Lorenza Bonaccorsi, il presidente della Rai, Marcello Foa. «Ringrazio la presidente del Senato per la sua presenza - ha detto Brugnaro - è un'amica di Venezia, e ringrazio la Rai, con il suo presidente Foa, per la diretta. Questo evento costituisce un messaggio di speranza nel futuro per l'Italia intera. Attorno alla musica e alla Fenice il Paese può ritrovare quella fiducia in se stessa sollecitata anche ieri dal Presidente della Repubblica Mattarella durante il suo discorso di fine anno. Lo ringrazio pubblicamente per aver voluto citare la nostra città».

Il programma è stato caratterizzato da alcune piacevoli varianti come la Amarcord Suite, con musiche di Nino Rota arrangiate da William Ross nel centenario dalla nascita di Federico Fellini. Non è la prima volta che la Fenice valorizza nel Concerto le musiche di Nino Rota e, dato il gradimento ottenuto tra il pubblico, ha fatto bene. Uno strappo alla regola della seconda parte di musica italiana è stato il celeberrimo Can can di Offenbach, tratto da Orphée aux Enfers.

Poi, una serie di brani strappa-applausi con le arie celebri del melodramma italiano, da Rigoletto a Turandot, dalla Traviata allam Bohème fino al sontuoso Va' Pensiero del Nabucco con un sonoro Viva l'Italia lanciato da uno spettatore al termine di questa esecuzione. Un grido ripreso dal maestro Myung-Whun Chung, che nel saluto al mondo ha detto: «Sono d'accordo con l'uomo che ha detto Viva l'Italia! E vorrei aggiungere ai miei auguri anche un Viva Venezia e Viva la Fenice!».

Applauditissimi gli artisti: il soprano Francesca Dotto, il contralto Valeria Girardello, il brillante tenore Francesco Demuro e l'esperto baritono Luca Salsi. Bis, ovviamente con il Libiam con il battimano degli spettatori che, al termine restando in tema di brindisi, hanno ottenuto in regaol un calice in vetro.

Michele Fullin

