Fenice, da stasera in scena il Riccardo III di Battistelli

Oggi in scena al Teatro La Fenice, in prima esecuzione italiana, Richard III di Giorgio Battistelli. Diciassettesima opera del 65enne compositore di Albano Laziale, Richard III è tratto dall'omonima tragedia di Shakespeare, su libretto di Ian Burton e con la spettacolare regia di Robert Carsen, che ambienta la vicenda in un'arena color sangue. Naturalmente, protagonista della vicenda è il sanguinario, deforme e capriccioso sovrano inglese, disposto a tutto pur di conquistare il trono. Perché, Maestro Battistelli, per la sua prima opera...