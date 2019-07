Fenice, c'è il Don Carlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CARTELLONEL'annuncio bomba - come vuole la tradizione - è arrivato al termine. La Fenice riproporrà a distanza di 22 anni, una nuova edizione del Fidelio di Beethoven come opera d'apertura della stagione 2020-2021. E sarà l'apoteosi di un percorso tutto beethoveniano in occasione del 250. anniversario dalla nascita che prenderà il via - invece - nella prossima stagione 2019-20. Sarà un programma pieno, ricco di chicche e opere evergreen, che è ormai da alcuni anni la ricetta di successo del teatro veneziano. Le Sale Apollinee saranno,...