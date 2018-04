Felt, l'Fbi e il Watergate thriller senza suspense

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Difficile districarsi tra le stanze del potere o nelle zone oscure di Washington senza ripensare a Tutti gli uomini del presidente di Pakula, alla serie House of cards di Fincher o al recente The Post di Spielberg. Anche The Silent man dello scrittore-giornalista-sceneggiatore-regista Peter Landsman si incunea in quella storia di segreti e bugie che portano allo scandalo Watergate, seguendo però lo sguardo del vicedirettore Fbi Mark Felt, ossia Gola Profonda, l'informatore che con le sue rivelazioni trascinò Nixon alle dimissioni. Da...