«Siamo stati i primi a fermarci e ora, con scuole e teatri chiusi, la nostra attività è ancora bloccata. Saremo gli ultimi a ripartire, ma nel frattempo cerchiamo di tenere vivi i rapporti con il nostro pubblico». La giovane compagnia padovana Febo si è trovata congelata nel percorso di crescita a causa del Covid, ma mentre attende di ripartire ha proposto le favole al videotelefono ai ragazzi rimasti senza teatro in persona.

Hanno tutti meno di trent'anni e con determinazione hanno trasformato la passione per il teatro in un lavoro. Febo Teatro è specializzata nel teatro ragazzi ed è attiva con produzioni originali e con l'organizzazione di rassegna teatrale sul territorio veneto e in particolare nella provincia di Venezia e Padova, dove curano anche laboratori teatrali.

Claudia Bellemo, Nicola Perin e Massimo Molin, da tre anni alla guida della compagnia, hanno saputo costruire opportunità di crescita per il territorio e aggregazione per le persone. «Ognuno di noi ha fatto un percorso formativo autonomo - spiega Claudia Bellemo - con Nicola abbiamo frequentato l'Accademia teatrale, mentre Massimo è laureato allo Iuav. Ci siamo incontrati attorno all'idea di lavorare su questo territorio, mentre altri compagni di accademia facevano casting o provini».

La passione del gruppo per il settore scuola e teatro ragazzi ha portato a proporre in territori scoperti laboratori e programmi. «Siamo partiti da Santa Giustina in Colle e poi abbiamo ampliato il raggio d'azione - spiega Bellemo - Il primo teatro che abbiamo preso in gestione è a Bagnoli. Anno dopo anno, con laboratori e spettacoli, ci siamo resi conto che la gente ci seguiva».

L'approccio ha portato soddisfazioni. «Ci piace partire da quello che non c'è per costruire qualcosa - aggiunge la cofondatrice - Abbiamo capito che il percorso funziona e prima del lockdown eravamo arrivati a costruire una buona stabilità». Ora il Covid-19 ha bloccato tutto, coinvolgendo una squadra di dodici persone impegnate nei progetti.

«Si è bloccato l'intero sistema - conclude - è stata una bella batosta. Stiamo provando a portare avanti dei progetti, abbiamo lavorato in video con i ragazzi e da marzo abbiamo lanciato le favole al videotelefono, che hanno superato le 50mila visualizzazioni. Adesso stiamo ragionando su progetti telematici assieme alle scuole. Certo non possiamo scordare che il teatro è corpo e respiro, e come tale abbiamo quindi abbiamo bisogno di tornare a lavorare con le persone e con i ragazzi».

