L'ESPOSIZIONE

Agata, Allegra e Mucci sono tre bambini alla scoperta del mondo insieme a una banda di simpatici animaletti. Le loro avventure sono raccontate nella collana di favole ideate da Maria Pia Morelli, imprenditrice e scrittrice, romagnola trasferita in Veneto. Ora le illustrazioni dei libretti, realizzate con gli acquarelli, sono diventati una mostra itinerante che, attraverso il linguaggio universale del disegno, parla di valori importanti come l'integrazione (Allegra è una bambina cinese adottata), il rispetto per l'ambiente e gli animali, l'amicizia, il sano divertimento attraverso gioco e sport. Ma trasmette anche messaggi educativi come quello di avere sempre il coraggio di osare, la consapevolezza che non esistono progetti impossibili, credere nei propri talenti e seguire le proprie passioni.

PIANETA A COLORI

«In queste storie e nei disegni è riassunto il mio mondo. Ci sono le persone che amo, i luoghi e le esperienze più significativi della mia vita» racconta l'autrice. «C'è per esempio l'amore per la natura e per le piante che mi ha insegnato la nonna, l'energia positiva che deriva dal creare con le mani, come faceva mia mamma Ernestina, bravissima sarta, l'intraprendenza mescolata alla fantasia. Il messaggio che ho cercato di trasmettere è mai arrendersi, ma perseguire i propri sogni fino a farli diventare realtà. E allo stesso tempo recuperare il tempo più importante, che è quello dedicato agli affetti più cari, fonte inesauribile di forza e fiducia. I bambini oggi hanno più che mai bisogno di stimoli positivi e anche una piccola storia e le sue illustrazioni possono servire a motivarli».

UN MESSAGGIO DI SPERANZA

Un messaggio di speranza per i più piccoli e le famiglie, in questo delicato momento di pandemia mondiale da Covid-19 e di lenta ripresa. La mostra parte da Bassano del Grappa, al Museo Civico (fino al 30 settembre), per fare poi tappa a Cittadella (Padova), Cortina d'Ampezzo, Pieve di Cadore al Museo dell'Occhiale, Belluno a Palazzo Fulcis, Vicenza, Bologna all'Ospedale Rizzoli, Lecce al Castello Carlo V, Bari, Gallipoli, Livigno, Sondrio, Possagno (Treviso) e Venezia. Un giro dell'Italia sulle ali della fantasia: «ai personaggi di Agata, Allegra e Mucci, bambini intraprendenti e coraggiosi e ai loro animaletti, ho affidato la promozione degli splendidi paesaggi italiani: mari, monti, città» sottolinea Maria Pia Morelli. «Perché la conoscenza della propria terra e la consapevolezza delle proprie radici e tradizioni non deve diventare diventare una barriera, ma uno stimolo per aprire le porte alla comprensione tra etnie e lingue diverse. E i bambini, con la loro innata curiosità e mancanza di pregiudizi sono i primi a mostrarcelo».

Laura D'Orsi

