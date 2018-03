Fatebenefratelli, personale verso lo sciopero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VERTENZAVENEZIA Nello stesso ospedale due tipi di operatori sociosanitari retribuiti diversamente pur con le stesse mansioni. Anzi, con due ore settimanali in più per chi percepisce uno stipendio inferiore.Capita al Fatebenefratelli, al centro di una vertenza per la quale nei giorni scorsi c'è stato un tentativo di conciliazione in prefettura, rimasto senza risultato. Nonostante l'appello dei rappresentanti della casa di riposo di tener conto che la qualità di assistenza al paziente è valore fondante della struttura.Ma le parti sono...